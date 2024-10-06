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        Mersin'e Hollandalı gelin

        MERSİNLİ endüstri mühendisi Alper Uçar (27), Polonya'da tanıştığı Hollanda vatandaşı pazarlama sorumlusu Corianda Buteijn (29) ile Kızkalesi'nde dünya evine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:30
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        Mersin'e Hollandalı gelin
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        MERSİNLİ endüstri mühendisi Alper Uçar (27), Polonya'da tanıştığı Hollanda vatandaşı pazarlama sorumlusu Corianda Buteijn (29) ile Kızkalesi'nde dünya evine girdi.

        Mersinli Alper Uçar ile Hollanda vatandaşı Corianda Buteijn, Erasmus programı için gittikleri Polonya’da tanıştı. Bir süre arkadaşlıklarını sürdüren çift evlilik kararı aldı. Hollandalı gelin, düğün yeri olarak önceden geldiği, Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi’ni tercih etti. Gelinin Hollanda'dan gelen akraba ve arkadaşları ile birlikte Kızkalesi plajında nikah töreni yapıldı. Nikahın ardından yapılan düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

        Mutluluğunu ifade eden endüstri mühendisi Uçar, "Erasmus programı ile tanıştık. İlişkimiz devam etti. Okulumuz bitince ben Hollanda'ya taşındım. Bugün ise evleniyoruz. Çok mutluyum" dedi.

        Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen pazarlama sorumlusu gelin Buteijn ise işleri gereği şimdilik Hollanda'da yaşayacaklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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