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        Mersin'de budama yaptığı ağaçtan düşüp öldü

        MERSİN'de budama yapmak için çıktığı ağaçta düşüp, asılı kalan Ramazan Özaydın (50) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:40
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        Mersin'de budama yaptığı ağaçtan düşüp öldü
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        MERSİN’de budama yapmak için çıktığı ağaçta düşüp, asılı kalan Ramazan Özaydın (50) yaşamını yitirdi.

        Olay, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Budama yapmak için sitenin bahçesindeki ağaca çıkan Ramazan Özaydın, ayağı kayınca bulunduğu yerden düştü. Dallara asılı kalan Özaydın’ı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Özaydın’ı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Özel hastaneye kaldırılan ve beli kırıldığı belirtilen Ramazan Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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