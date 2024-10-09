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        Mersin'de depo baskını; 12 milyon adet makaron ele geçirildi

        MERSİN'inTarsus ilçesinde bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:25
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        Mersin'de depo baskını; 12 milyon adet makaron ele geçirildi
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde çok sayıda kaçak makaronun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, belirlenen depoya operasyon düzenledi. Şüpheli Ö.K. gözaltına alınırken, depoda yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ile bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak makaronlara el konulurken, şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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