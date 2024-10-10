Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı

DENİZ Kuvvetleri’neait TCG Bayraktar Gemisi, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan yaklaşık 588 Türk vatandaşını alarak, Mersin Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine, Beyrut Limanı'nda yüklerin boşaltılmasının ardından siviller alınmaya başlandı. Bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek sivillerin bindirilme işlemi tamamlandı. 966 Türk vatandaşını alan gemiler, Mersin Limanı’na doğru yola çıktı. TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde yolu çıkan TCG Bayraktar 588 kişi ile Mersin Limanına geldi.