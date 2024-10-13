Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Borcun vergisi olmaz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de yaptığı konuşmada, “Kredi kartlarına 750 lira vergi getiriyorlar. İnanılır gibi değil. Kredi kartı arkadaşlar borç demektir. Yani siz kredi kartınızı kullandığınızda borç harcıyorsunuz. Banka size borç veriyor. Borcun vergisi olmaz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de partisinin 2’nci olağan kongresine katıldı. Merkez Mezitli ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye katılan Özdağ, burada partililer tarafından karşılandı. Kongrede konuşan Özdağ, “Ülkemizde sayıları artık 14 milyona yükselen sığınmacı ve kaçak yaşıyor. Bunların içinde 5 milyonu kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız toplam 7 milyon Suriyeli var ve bu tabii 7 milyonun bir bölümüne, önemli bir bölümüne vatandaşlık verilmiş durumda. Eğer kalırlarsa 2040 yılında bunların toplam sayısı 21 milyon olacak. Çünkü 5.43 doğum hızıyla sayılarını artırıyorlar. Bu büyük bir sorun” diye konuştu.