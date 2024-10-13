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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Borcun vergisi olmaz

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de yaptığı konuşmada, "Kredi kartlarına 750 lira vergi getiriyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:06 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:10
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Borcun vergisi olmaz
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        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de yaptığı konuşmada, “Kredi kartlarına 750 lira vergi getiriyorlar. İnanılır gibi değil. Kredi kartı arkadaşlar borç demektir. Yani siz kredi kartınızı kullandığınızda borç harcıyorsunuz. Banka size borç veriyor. Borcun vergisi olmaz" dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de partisinin 2’nci olağan kongresine katıldı. Merkez Mezitli ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye katılan Özdağ, burada partililer tarafından karşılandı. Kongrede konuşan Özdağ, “Ülkemizde sayıları artık 14 milyona yükselen sığınmacı ve kaçak yaşıyor. Bunların içinde 5 milyonu kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız toplam 7 milyon Suriyeli var ve bu tabii 7 milyonun bir bölümüne, önemli bir bölümüne vatandaşlık verilmiş durumda. Eğer kalırlarsa 2040 yılında bunların toplam sayısı 21 milyon olacak. Çünkü 5.43 doğum hızıyla sayılarını artırıyorlar. Bu büyük bir sorun” diye konuştu.

        ‘KREDİ KARTI İLE BANKA SİZE BORÇ VERİYOR’

        Kredi kartlarından alınması planlanan vergi ile ilgili konuşan Özdağ, “Ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşerek devam ederken şimdi kredi kartlarına 750 lira vergi getiriyorlar. İnanılır gibi değil. Kredi kartı arkadaşlar borç demektir. Yani siz kredi kartınızı kullandığınızda borç harcıyorsunuz. Banka size borç veriyor. Borcun vergisi olmaz” ifadesini kullandı.

        ‘HALK TEŞKİLATIMIZLA SAHADA GÖRMEK İSTİYOR’

        Kongrede partililerine de seslenen Özdağ şunları söyledi:

        “Bu noktada değerli Zafer Partiler sizlere de büyük bir görev düşüyor. Mersin'de ve Mersin'in bütün ilçelerinde halkla yakın temas içinde olun. Halk Zafer Partisi'nin söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyor. Ama beni televizyonlarda görmesi, partimizin yöneticilerini televizyonlarda görmesi, sosyal medyada görmesi yetmiyor. Halk teşkilatımızla sahada görmek istiyor. Sizler Mersin'de ve ilçelerinde sokakta olmalısınız. Zafer Partisi'nin mesajlarını esnafa, üreticiye, çiftçiye, öğrenciye, ev hanımlarına, her yere ve her gün ve tekrar tekrar iletmek durumundasınız.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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