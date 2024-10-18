Mersin'de orman yangını (2)

Mersin'in Erdemli ilçesinde, elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) müdahalesiyle 3 saatte yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

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