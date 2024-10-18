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        Muhtarın evini ve aracını kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, haklarında uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarında bulunan mahalle muhtarı Ali Salma'nın evi ve aracına tabancayla ateş açan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:50
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        Muhtarın evini ve aracını kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, haklarında uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarında bulunan mahalle muhtarı Ali Salma'nın evi ve aracına tabancayla ateş açan 2 şüpheli tutuklandı.

        Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma, geçen hafta mahallesinde yaşayan Y.K. ile N.T. adlı kadının uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 14 Ekim'de muhtar Salman'ın evi ve evinin önünde park halindeki aracına, tabancayla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Polis ekipleri, muhtarın ev ve aracına ateş açan şüphelilerin Y.K. ile N.T. olduğu saptandı. Evlerinde gözaltına alınan 2 şüpheliyi N.T.'nin halen 'Uyuşturucu' suçundan cezaevinde olan eşi M.T.'nin azmettirdiği belirlendi. Suçlamayı kabul etmeyen N.T. ile Y.K., sorgularının ardından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Tehdit', 'Silahlı yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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