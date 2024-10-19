İlkemyapı Tarsus - Fenerbahçe Opet: 71-100
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Halil Erkoç, Haldun Çoban, Buğra Çağatay Savaş İLKEMYAPI TARSUS: Ecem Erk, Sheppard 12, Heal 2, Elif Emirtekin 1, Büşra Akgün 8, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Alleyne 26, Ceylin Beyza Altunpa 3, Hurt 17FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 13, Atkıns 17, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 10, İdil Saçalır 10, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 14, Badiane 11, Charles 8 1'İNCİ PERİYOT: 13-33DEVRE: 32-583'ÜNCÜ PERİYOT: 54-77Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında İlkemyapı Tarsus, sahasında Fenerbahçe Opet'e 100-71 mağlup oldu.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Halil Erkoç, Haldun Çoban, Buğra Çağatay Savaş
İLKEMYAPI TARSUS: Ecem Erk, Sheppard 12, Heal 2, Elif Emirtekin 1, Büşra Akgün 8, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Alleyne 26, Ceylin Beyza Altunpa 3, Hurt 17
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 13, Atkıns 17, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 10, İdil Saçalır 10, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 14, Badiane 11, Charles 8
1’İNCİ PERİYOT: 13-33
DEVRE: 32-58
3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-77
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında İlkemyapı Tarsus, sahasında Fenerbahçe Opet’e 100-71 mağlup oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.