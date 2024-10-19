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        Seyir halindeyken motoru tutuşan TIR'ın alev alev yanması kamerada

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan TIR, alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:58 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:00
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        Seyir halindeyken motoru tutuşan TIR'ın alev alev yanması kamerada
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan TIR, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama bölgesine yakın bir bölgede meydana geldi. E.G. yönetimindeki 63 AFA 543 plakalı çeşitli malzemeler taşıyan TIR'ın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü E.G. TIR'ı güvenlik şeridine çekerek, aracı terk etti. İhbarla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan, TIR'ın alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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