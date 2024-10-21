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        Tarsus'ta seyir halindeki minibüs, alev alev yandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında demir yığını haline dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 01:37 Güncelleme: 21.10.2024 - 01:40
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        Tarsus'ta seyir halindeki minibüs, alev alev yandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında demir yığını haline dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerde Tarsus’un Damlama mevkisinde meydana geldi. Mersin- Adana otoyolunda seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.E.S. yönetimindeki 63 MA 2131 plakalı minibüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araçtan yükselen alevler yol dışındaki çalılık alana da sıçradı. Ekipler, ot yangınını da büyümeden söndürdü. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü yangında yaralanan olmadı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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