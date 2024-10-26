Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz'de 'köpüklenme' uyarısı

        MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz'de 'köpüklenme' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz kıyılarında müsilaj oluşumuna benzer köpüklenmelerin görüldüğünü belirterek, “Mersin Körfezi, bize uyarı veriyor” dedi.

        MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz kıyılarında müsilaj oluşumuna benzer köpüklenmeler görüldüğüne dikkat çekti. Prof. Dr. Ayas, köpüklenmenin ciddiye alınması gereken bir durum olduğunu belirterek, “Marmara'da nasıl müsilaj ciddi bir sorun, çevre felaketi olarak karşımıza çıkmışsa, özellikle Mersin Körfezi'nin tamamında deniz köpüklenmesi karşımıza çıkıyor. Azot ve fosfor yükünden kaynaklı bazı planktonik canlıların bu azot ve fosforu kullanarak belli bir fenomen olan denizdeki köpüklenmeye yol açtığını düşünüyoruz. Denizler aslında bize uyarılar veriyor. Mersin Körfezi, uyarılar veriyor. Bunun içerisinde de deniz köpüklenmesi ciddi bir uyarı" diye konuştu.

        'MİKROPLASTİK BÜTÜN CANLILARI TEHDİT EDİYOR'

        Deniz ortamında yoğun olarak görülen mikroplastiğin de deniz ekosistemine ciddi tehdit oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayas, şöyle konuştu:

        “Akdeniz, büyük bir deniz ve 3 bölümünden oluşuyor; Batı, Orta ve Doğu Akdeniz olarak. Doğu Akdeniz mikroplastik kirliliği için en şanssız yer. Deniz ortamında, deniz suyunda çok yoğun mikroplastik kirliliği ile karşılaşıyoruz. Deniz canlıları için ve aslında bütün ekosistem için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tabii bu çeşitli kaynaklardan taşınıyor. Plastik materyaller bir şekilde deniz ortamına geliyor ve burada ufalanarak mikroplastik kirliliğe neden oluyor. Deniz canlıları için bunlar ciddi tehdit. Örneğin, deniz kaplumbağalarının ana besinlerinden bir tanesi denizanaları. Bu plastik poşetler denizanalarına benzediği için bu canlılar tarafından tüketiliyor ve sindirilemediği için de ölümlerine yol açacak kadar ciddi sorunlar çıkartıyor. Aslında deniz ortamındaki her türlü kirletici tüm canlılar için bir tehdit oluşturuyor. İnsanın kirlettiği denizler besin yoluyla son tüketici olarak yine insana geliyor. Bu paradoksal bir durum. Yani kirlettiğimiz denizler, besin zincirleriyle tekrar bize gelmiş oluyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mersin'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        Mersin'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        Mersin'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de besicilere küçükbaş hayvan ve yem desteği verildi
        Mersin'de besicilere küçükbaş hayvan ve yem desteği verildi
        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mersin'de öğrenciler Bilim Şenliği'nde bir araya geldi
        Mersin'de öğrenciler Bilim Şenliği'nde bir araya geldi
        Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de balıkçılık turnuvası düzenledi
        Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de balıkçılık turnuvası düzenledi