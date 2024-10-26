ÇBK Mersin – Botaş: 74-79
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Duhan Köyiçi, Ali Osman Kanık, Süleyman TepeÇBK MERSİN: Howard 35, Feride Şevval Akalan 7, Fauthoux 9, Araujo 3, Derin Yaya 5, Sinem Ataş 4, Johannes 11, İlayda Güner BOTAŞ: Rana Uçar 3, Işık Su Güven 2, Büşra Akbaş 15, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 3, Buket Ünal, Dantas 22, Cave 13, Allen 21 1'İNCİ PERİYOT: 15-22DEVRE: 28-443'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58 5 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Botaş'a 79-74 kaybetti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Ali Osman Kanık, Süleyman Tepe
ÇBK MERSİN: Howard 35, Feride Şevval Akalan 7, Fauthoux 9, Araujo 3, Derin Yaya 5, Sinem Ataş 4, Johannes 11, İlayda Güner
BOTAŞ: Rana Uçar 3, Işık Su Güven 2, Büşra Akbaş 15, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 3, Buket Ünal, Dantas 22, Cave 13, Allen 21
1’İNCİ PERİYOT: 15-22
DEVRE: 28-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-58
5 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 5’inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Botaş’a 79-74 kaybetti.
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