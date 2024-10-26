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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin – Botaş: 74-79

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Duhan Köyiçi, Ali Osman Kanık, Süleyman TepeÇBK MERSİN: Howard 35, Feride Şevval Akalan 7, Fauthoux 9, Araujo 3, Derin Yaya 5, Sinem Ataş 4, Johannes 11, İlayda Güner BOTAŞ: Rana Uçar 3, Işık Su Güven 2, Büşra Akbaş 15, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 3, Buket Ünal, Dantas 22, Cave 13, Allen 21 1'İNCİ PERİYOT: 15-22DEVRE: 28-443'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58 5 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Botaş'a 79-74 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:39 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:45
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        ÇBK Mersin – Botaş: 74-79
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Ali Osman Kanık, Süleyman Tepe

        ÇBK MERSİN: Howard 35, Feride Şevval Akalan 7, Fauthoux 9, Araujo 3, Derin Yaya 5, Sinem Ataş 4, Johannes 11, İlayda Güner

        BOTAŞ: Rana Uçar 3, Işık Su Güven 2, Büşra Akbaş 15, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 3, Buket Ünal, Dantas 22, Cave 13, Allen 21

        1’İNCİ PERİYOT: 15-22

        DEVRE: 28-44

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

        5 FAUL: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 5’inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Botaş’a 79-74 kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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