Yavru köpek, çocuklar sevdikten saniyeler sonra öldü (2)

Mersin’de bir iş yerinin kapısına tasmayla bağlıyken kendisini 2 kız çocuğunun sevmesinin ardından ölen ‘Gece’ isimli Pomerian cinsi köpeğin sahibi Şahin A., Demirören Haber Ajansı'na

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