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        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, ikiye bölündü: 1 yaralı

        MERSİN'deaydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:05
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        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, ikiye bölündü: 1 yaralı
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        MERSİN'deaydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü A.Ç. (59), yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesindeki Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 33 ALB 789 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarptı. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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