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        Mersin'de müstehcenlik suçu işleyen 9 şüpheliye tutuklama

        MERSİN'de çocukların uygunsuz görüntüleriyle müstehcenlik suçunu işleyen 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:20
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        Mersin'de müstehcenlik suçu işleyen 9 şüpheliye tutuklama
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        MERSİN’de çocukların uygunsuz görüntüleriyle müstehcenlik suçunu işleyen 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çocukların uygunsuz görüntüsünü indirme, yayma, paylaşma' suçuna karşı geniş çaplı çalışma başlattı. Bu kapsamda 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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