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        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        MERSİN'inMut ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Zeynel Abidin Yaren (44) hayatını kaybetti, Zafer Özkurt yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:10
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        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        MERSİN'inMut ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Zeynel Abidin Yaren (44) hayatını kaybetti, Zafer Özkurt yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sularında Mut -Ermenek kara yolu Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen plakası tespit edilemeyen Zeynel Abidin Yaren'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada Zeynel Abidin Yaren olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı otomobil sürücüsü Zafer Özkurt ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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