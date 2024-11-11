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        Akkuyu NGS reaktör binasının kubbesinin betonlanması işlemi tamamlandı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) önemli bir aşama daha geride kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:00
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        Akkuyu NGS reaktör binasının kubbesinin betonlanması işlemi tamamlandı
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        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un, Mersin’in Gülnar ilçesinde inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) önemli bir aşama daha geride kaldı. Santralin 1’inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı. Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.

        4 ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü. Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi. Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara bile dayanacak şekilde tasarlandı.

        'BU İŞLEMİN TAMAMLANMASI PASİF ISI GİDERME SİSTEMİNİN KURULUMUNA BAŞLAMAMIZI SAĞLAYACAK'

        Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Dış koruma kabuğu, güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biridir. Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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