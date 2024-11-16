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        İlkem Yapı Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 76-100

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak ErkanİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk 2, Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Büşra Akgün 5, Banu Şimşek 7, Alleyne 1, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 4, Anderson 15, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, Mccovan 24, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner1'İNCİ PERİYOT: 21-33DEVRE: 45-523'ÜNCÜ PERİYOT: 60-79Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği ÇBK Mersin'e 100-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:05
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        İlkem Yapı Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 76-100
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak Erkan

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk 2, Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Büşra Akgün 5, Banu Şimşek 7, Alleyne 1, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 4, Anderson 15, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, Mccovan 24, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner

        1’İNCİ PERİYOT: 21-33

        DEVRE: 45-52

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-79

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8’inci haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği ÇBK Mersin’e 100-76 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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