İlkem Yapı Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 76-100
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak ErkanİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk 2, Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Büşra Akgün 5, Banu Şimşek 7, Alleyne 1, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 4, Anderson 15, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, Mccovan 24, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner1'İNCİ PERİYOT: 21-33DEVRE: 45-523'ÜNCÜ PERİYOT: 60-79Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği ÇBK Mersin'e 100-76 mağlup oldu.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak Erkan
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk 2, Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Büşra Akgün 5, Banu Şimşek 7, Alleyne 1, Ceylin Beyza Altunpa 2, Hurt 23
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 4, Anderson 15, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, Mccovan 24, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner
1’İNCİ PERİYOT: 21-33
DEVRE: 45-52
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-79
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8’inci haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği ÇBK Mersin’e 100-76 mağlup oldu.
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