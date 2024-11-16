Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de silahlı kavga: 4 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 21:38 Güncelleme: 16.11.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de silahlı kavga: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında ilçedenin Tekeliören Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ali Balık, Bülent Balık, Fevzi Kaygısız ve Muhittin Misgin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Silahlı kavgada yaralanan Muhittin Misgin'in hayati tehlikeyi bulunduğu belirtildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu

        Benzer Haberler

        "3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası", Mersin'de başladı
        "3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası", Mersin'de başladı
        Mersin'de ilk üyesi Atatürk olan kooperatife kurucular listesi asıldı
        Mersin'de ilk üyesi Atatürk olan kooperatife kurucular listesi asıldı
        İlkem Yapı Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 76-100
        İlkem Yapı Tarsus Spor - ÇBK Mersin: 76-100
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Mersin'de "İyilik Örüyorum" hareketi 27 yıldır devam ediyor
        Mersin'de "İyilik Örüyorum" hareketi 27 yıldır devam ediyor
        Bozyazı'da çiftçilere eğitim verildi
        Bozyazı'da çiftçilere eğitim verildi