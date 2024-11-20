Mersin'de tekstil atölyesi yandı; 4 işçi dumandan etkilendi
MERSİN'de tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi ayakta tedavi edildi.
MERSİN'de tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi ayakta tedavi edildi.
Yangın, 21.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi ise ambulanslara alınarak, ayakta tedavi edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.