Mersin'de tekstil atölyesi yandı; 4 işçi dumandan etkilendi

MERSİN'de tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi ayakta tedavi edildi.

Yangın, 21.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçi ise ambulanslara alınarak, ayakta tedavi edildi.