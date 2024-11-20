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        Birlikte yaşadığı kadını boğdu (2)

        TOPRAĞAVERİLDİMersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından boğulan Aybeniz Top (24), otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:10
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        Birlikte yaşadığı kadını boğdu (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından boğulan Aybeniz Top (24), otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirilen Aybeniz Top, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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