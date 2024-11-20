Birlikte yaşadığı kadını boğdu (2)

Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Hasan Fırtına tarafından boğulan Aybeniz Top (24), otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirilen Aybeniz Top, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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