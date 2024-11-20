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        Birlikte yaşadığı kadını boğdu (3)

        TUTUKLANDIMersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u (24), boğarak öldüren Hasan Fırtına ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 22:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:15
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        Birlikte yaşadığı kadını boğdu (3)
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        TUTUKLANDI

        Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u (24), boğarak öldüren Hasan Fırtına ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fırtına, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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