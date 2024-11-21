Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de organize suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

        MERSİN'de organize şekilde suç işledikleri tespit edilip gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de organize suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de organize şekilde suç işledikleri tespit edilip gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'kurşunlama' olaylarını organize olarak işledikleri tespit edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Özel harekat timlerinin dron destekli operasyonunda şüpheliler, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin 14 dolandırıcılık ve 1 yağma suçundan arandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmatları ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı
        Avrupa şampiyonu bocceci Buket Öztürk yeni başarılara odaklandı
        Avrupa şampiyonu bocceci Buket Öztürk yeni başarılara odaklandı
        Mersin'de yapay zekayla hazırlanan çizgi film serisi çocuklarla buluşacak
        Mersin'de yapay zekayla hazırlanan çizgi film serisi çocuklarla buluşacak
        Mersin'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Mersin'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Mersin'de iterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçuruma düşen kişi yar...
        Mersin'de iterek çalıştırmayı denediği otomobili ile uçuruma düşen kişi yar...