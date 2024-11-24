Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Fırtına, işçilerin kaldığı prefabrik evlerin çatılarını uçurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        İŞÇİLERDENBİRİ KURTARILAMADIMersin'in Gülnar ilçesinde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde fırtınanın etkisiyle üzerine çatı düşerek ağır yaralanan Ahmet Çiftçi (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına, işçilerin kaldığı prefabrik evlerin çatılarını uçurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İŞÇİLERDENBİRİ KURTARILAMADI

        Mersin’in Gülnar ilçesinde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde fırtınanın etkisiyle üzerine çatı düşerek ağır yaralanan Ahmet Çiftçi (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Sürüklenen otomobilin altında kalıp ağır yaralanan A.F.’nin (44) ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Mersin'de cam şişeye koydukları torpili patlatan 2 çocuk yaralandı
        Mersin'de cam şişeye koydukları torpili patlatan 2 çocuk yaralandı
        Fırtına, işçilerin kaldığı prefabrik evlerin çatılarını uçurdu: 2 ağır yara...
        Fırtına, işçilerin kaldığı prefabrik evlerin çatılarını uçurdu: 2 ağır yara...
        Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
        Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu
        Mersin'de kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu
        Gülnar'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Gülnar'da zabıta ekipleri fırınları denetledi