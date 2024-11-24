Fırtına, işçilerin kaldığı prefabrik evlerin çatılarını uçurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)
İŞÇİLERDENBİRİ KURTARILAMADIMersin'in Gülnar ilçesinde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde fırtınanın etkisiyle üzerine çatı düşerek ağır yaralanan Ahmet Çiftçi (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İŞÇİLERDENBİRİ KURTARILAMADI
Mersin’in Gülnar ilçesinde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde fırtınanın etkisiyle üzerine çatı düşerek ağır yaralanan Ahmet Çiftçi (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Sürüklenen otomobilin altında kalıp ağır yaralanan A.F.’nin (44) ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
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