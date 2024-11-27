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        Mersin'de 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi yan yattı; personel tahliye ediliyor (2)

        7PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ, 6 PERSONEL GEMİYİ DENGEYE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORMersin Valiliği, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre uzunluğundaki 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 7'sinin tahliye edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:22
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        Mersin'de 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi yan yattı; personel tahliye ediliyor (2)
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        7PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ, 6 PERSONEL GEMİYİ DENGEYE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

        Mersin Valiliği, Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece yan yatan 89 metre uzunluğundaki ‘ESPERANZA B’ isimli kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 7'sinin tahliye edildiğini açıkladı. 6 mürettebatın ise ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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