Mersin'de 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi yan yattı; personel tahliye ediliyor (2)

Mersin Valiliği, Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece yan yatan 89 metre uzunluğundaki ‘ESPERANZA B’ isimli kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 7'sinin tahliye edildiğini açıkladı. 6 mürettebatın ise ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalıştığı öğrenildi.

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