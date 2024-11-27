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        Mersin'de yan yatan gemi, doğrultuldu

        MERSİN'de yan yatan gemi, kaptan ve personelinin çalışmasıyla doğrultuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:55
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        Mersin'de yan yatan gemi, doğrultuldu
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        MERSİN'de yan yatan gemi, kaptan ve personelinin çalışmasıyla doğrultuldu.

        Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı. Gemide bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Bayrak 2’ isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirildi. Serbest Bölge'ye yük almak için gelen boş gemideki 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebatın 7'si akşam saatlerinde tedbiren tahliye edildi. Kaptan dahil 6 kişilik mürettebatsa ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalışma başlattı.

        Uzun süren çalışmaların ardından kaptan ve personelinin çalışmasıyla gemi doğrultuldu. Geminin normal seyrine devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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