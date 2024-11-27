Mersin'de yan yatan gemi, doğrultuldu

Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı. Gemide bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Bayrak 2’ isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirildi. Serbest Bölge'ye yük almak için gelen boş gemideki 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebatın 7'si akşam saatlerinde tedbiren tahliye edildi. Kaptan dahil 6 kişilik mürettebatsa ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalışma başlattı.

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