Tavuk çiftliğinde yangın; 33 bin civciv öldü

İlçeye bağlı İbrişim Mahallesi'nde M.S.'ye ait tavuk üretim çiftliğinde, öğle saatlerinde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında 33 bin civciv ölürken, soruşturma başlatıldı.

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