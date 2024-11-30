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        Ruhsat İşleri Müdürü, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürüp, intihar etti

        MERSİN'in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü Süleyman Keskin (45), tartıştığı komşusu Şükrü Çetin'i (31) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:15
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        Ruhsat İşleri Müdürü, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürüp, intihar etti
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        MERSİN'in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü Süleyman Keskin (45), tartıştığı komşusu Şükrü Çetin’i (31) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, tabancayla Şükrü Çetin'i vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman Keskin ile Şükrü Çetin’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

        Öte yandan Süleyman Keskin'in daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise belediyede çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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