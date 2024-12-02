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        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi

        AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesi reaktör binasının inşaat alanında, şaft yapısının ana unsurları olan reaktör kuru koruması ve destek kirişinin tasarım konumuna yerleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:00
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        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
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        AKKUYU Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesi reaktör binasının inşaat alanında, şaft yapısının ana unsurları olan reaktör kuru koruması ve destek kirişinin tasarım konumuna yerleştirildiği bildirildi.

        Rosatom tarafından inşa edilen VVER-1200 reaktörlü modern güç ünitelerinin yapısal unsurları ve koruma sistemleri, santralin mümkün olan en yüksek güvenilirlikte çalışmasını sağlayacak.

        ‘BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİREN BİR MONTAJ TÜRÜ’

        AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Destek kirişinin ve reaktör kuru korumasının montajı, Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesinin inşaatında 2024 yılının en önemli olayları arasında yer alıyor. Bu tür büyük boyutlu yapıların montajı, en yüksek nitelikte personel ve ayrıntılı hesaplamalar gerektiren karmaşık ve son derece büyük sorumluluk gerektiren bir montaj türüdür. Önceki güç ünitelerdeki benzer çalışma tecrübesi sayesinde, bu ekipmanları monte eden uzmanlar bu montajı da tam zamanında tamamladı. Akkuyu NGS'nin 4’üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına dair yoğun çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

        Yapılan açıklamaya göre reaktör, şaft ekipmanlarının montajı, ağır paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi. Kurulum işlemleri, yaklaşık 8 saat sürdü. Reaktör kuru koruması, MSK-64 ölçeğine göre 9 şiddetindeki bir deprem de dahil pek çok durumda nükleer santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

        Reaktör kabını beton şaftta sabitlemek için tasarlanan destek kirişi de reaktörü dış etkilerden koruma görevini üstleniyor.

        4’üncü güç ünitenin reaktör şaftının inşasına ilişkin diğer çalışmalar da kesintisiz bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda konsolidasyon, boşlukların betonlanması ve ölçüm kanallarının montajı çalışmaları tamamlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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