Yeni Mersin İdman Yurdu-Kırklarelispor: 0-2
STAT:Mersin StadyumuHAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Kerem İlitangil, Selami DursunYENİ MERSİN İDMAN YURDU: Yavuz Buğra Boyar, Metin Güler, Gökcan Gelmen, Salih Yavaş, Muhammet Ömer Çakı (Dk.
STAT:Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Kerem İlitangil, Selami Dursun
YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Yavuz Buğra Boyar, Metin Güler, Gökcan Gelmen, Salih Yavaş, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 46 Murat Dinç), Kerem Meşe (Dk. 71 Harun Aydın), Rohat Ulaş Ağca, Muhammet Enes Şebelek (Dk. 71 Muhammet Enes Gök), Ferhat Çoğalan (Dk. 79 İsa Güler), Furkan Güneş, Kubilay Köylü (Dk. 79 Yusuf Eren Arıca)
KIRKLARELİSPOR: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Berkcan Aytaç (Dk, 46 Taşkın Kartal), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 82 Hayrullah Erkip), Furkan Fehmi Güneş (Dk. 88 Efecan Barlık), Erdem Dikbasan, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan) Semih Üstün (Dk. 56 Yücel Candemir)
GOLLER: Dk. 77 Hüseyin Eray Karataş, Dk. 79 Okan Derici (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Kubilay Köylü (Yeni Mersin İdman Yurdu), Dk. 26 Berkcan Aytaç (Kırklarelispor )
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda Yeni Mersin İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor’a 2-0 kaybetti.
6'ncı dakikada orta sahada kapılan topla rakip ceza alanı önüne ilerleyen Yeni Mersin İdman Yurdu futbolcusu Kubilay Köylü'nün şutunda top yandan auta çıktı.
7'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Yeni Mersin İdman Yurdulu Furkan Güneş topu ortaya çevirdi, arka direğe açılan topu bu defa Kubilay Köylü çevirdi. Savunma topu kornere çeldi.
22’nci dakikada sağ taraftan gelişen atakta kaleciyle baş başa kalan Kırklarelisporlu Okan Derici’nin şutunu Yeni Mersin İdman Yurdu kalecisi Yavuz Buğra boyar ayaklarıyla dışarı çeldi.
İlk yarı 0-0 bitti.
77’nci dakikada Kırklarelispor öne geçti. Orta sahada çaldığı topla rakip ceza sahasına giren Kırklarelisporlu Hüseyin Eray Karataş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
79’uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Kırklarelisporlu Okan Derici, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşma konuk Kırklarelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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