Yeni Mersin İdman Yurdu-Kırklarelispor: 0-2

7'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Yeni Mersin İdman Yurdulu Furkan Güneş topu ortaya çevirdi, arka direğe açılan topu bu defa Kubilay Köylü çevirdi. Savunma topu kornere çeldi.

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