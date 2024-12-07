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        Down sendromlu Emirhan, namaz kıldıran imamın yanına oturup ona eşlik etti

        MERSİN'de Down sendromlu Emirhan Bayrak (11), namaz sırasında imamın yanına oturup ona eşlik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:20
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        Down sendromlu Emirhan, namaz kıldıran imamın yanına oturup ona eşlik etti
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        MERSİN'de Down sendromlu Emirhan Bayrak (11), namaz sırasında imamın yanına oturup ona eşlik etti. Cami imamı Halil Erdem, “Sarığı kendisine verince mutlu oldu. Bana sarılıp öpmesi cemaati gülümsetti” dedi.

        Olay, Silifke ilçesi Taşucu Reşadiye Camisi’nde meydana geldi. Down sendromlu Emirhan, yakınıyla namaz kılmaya geldi. Cemaatle saf tutmak yerine imamın yanına oturan Bayrak, namazını burada kıldı. Namazın ardından Bayrak, imam Halil Erdem'e sarıldı. Erdem de Bayrak’a sarığını verdi. İkilinin sohbeti cemaati gülümsetti. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ‘ONLAR BİZE RABB'İMİZİN EMANETİ’

        Cami imamı Halil Erdem, “O gün namazı Emirhan kardeşimizle kıldık. Selam verdiğimde yanımda olduğunu fark ettim. Sarığı kendisine verince mutlu oldu. Bana sarılıp öpmesi, cemaati gülümsetti. İç ısıtan bir görüntü oluştu. Onlar bize Rabb'imizin emaneti, onları mutlu etmek bu kadar kolay" dedi.

        İlçe müftüsü Mehmet Seri Doğru ise Emirhan Bayrak'ı evinde ziyaret etti. Doğru, bir süre sohbet ettiği Emirhan’a hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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