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        Yeni aldıkları evi temizlemeye giden eşini sokak ortasında öldürdü

        MERSİN'deZafer Çakmak (46), yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında başından tabanca ile vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:50
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        Yeni aldıkları evi temizlemeye giden eşini sokak ortasında öldürdü
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        MERSİN'deZafer Çakmak (46), yeni aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak'ı (50) sokak ortasında başından tabanca ile vurarak öldürdü.

        Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldıkları evi temizlemeye giden 2 çocuk annesi Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Zafer Çakmak, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Leyla Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cenazesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Zafer Çakmak her yerde aranırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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