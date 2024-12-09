Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Babasının öldürdüğü 8 yaşındaki Muhammed Emin, toprağa verildi

        MERSİN'de bedensel engelli Zafer Çakmak'ın (46), eşi Leyla Çakmak'ı (50) öldürdükten bir gün sonra tabancayla vurduğu oğlu Muhammed Emin Çakmak (8), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasının öldürdüğü 8 yaşındaki Muhammed Emin, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de bedensel engelli Zafer Çakmak'ın (46), eşi Leyla Çakmak’ı (50) öldürdükten bir gün sonra tabancayla vurduğu oğlu Muhammed Emin Çakmak (8), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Zafer Çakmak'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı öldüren finansal yatırım danışmanlığı yapan Zafer Çakmak, oğlu Muhammed Emin'i de yanına alıp kaçtı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı cinayet şüphelisi Çakmak, dün akşam saatlerinde yaralı olarak otomobiliyle bir otelin önünde geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arka koltuktaki Muhammed Emin'i başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden ağır yaralı Çakmak ise yapılan müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Otopsisi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Muhammed Emin Çakmak’ın cenazesi, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Medine Camisi'ne götürüldü. Çakmak’ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Zafer Çakmak'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesi'nde mandala etkinliği yapıldı
        Bozyazı İlçe Halk Kütüphanesi'nde mandala etkinliği yapıldı
        Mersin'de bodrumun daireye çevrilmesiyle ilgili davada müteahhit beraat ett...
        Mersin'de bodrumun daireye çevrilmesiyle ilgili davada müteahhit beraat ett...
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Prof. Dr. Dokgöz: Kayıp çocuk olaylarının yüzde 85'inde güvendikleri kişile...
        Prof. Dr. Dokgöz: Kayıp çocuk olaylarının yüzde 85'inde güvendikleri kişile...
        GÜNCELLEME - Mersin'de karısını öldürüp kaçan zanlı, çocuğunu da öldürüp in...
        GÜNCELLEME - Mersin'de karısını öldürüp kaçan zanlı, çocuğunu da öldürüp in...
        Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişim...
        Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişim...