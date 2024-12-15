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        Hatayspor - Göztepe maçının ardından

        SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:20
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        Hatayspor - Göztepe maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 16’ncı haftasında Hatayspor, Mersin’de konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

        Takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Gayet güzel bir lig maçı oynadık. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar gerçekten iyi mücadele ettik. Pozisyonlar yakaladık. Bazılarını atamadı, bazılarında da son pasları kullanamadık” dedi.

        ‘1 PUAN BİZİ KURTARMAZ’

        Hakem yönetiminden de şikayetçi olan Çalımbay, “Hakem arkadaşımız görmediği penaltıyı verdi. Bizim de gördüğü, 1 metre önündeki el pozisyonuna penaltı verdi. Ondan sonra gitti, 7 dakika VAR'ın başında durdu. VAR'ı eğer kullanıyorlarsa iyi kullanacaklar. Avrupa'da hakem 5 saniyede kararını veriyor. Penaltı gördüyse, penaltı veriyor. Ama bizde böyle değil. Bu kadar kötü yönetmemeleri gerekiyor. Biraz dikkatli olmaları lazım. Hiçbir takımın mağdur olmamasını istiyoruz. Bize ne veriyorsa, onlara da aynısını versinler ancak biz yine de maçı bırakmadık. Sonuna kadar mücadele ettik. Tabi ki 1 puan bizi kurtarmaz. Devre arasını çok iyi şekilde değerlendirip, takımımızı iyi yerlere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

        STANIMIR STOILOV: FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, "Çok sıkı bir mücadele oldu. Maça iyi başladık ve aradığımız golü maçın başında bulduk. Ardından ikinci golü atmak için fırsatlar yakaladık ama ilk golün ardından Hatayspor’a biraz daha fazla inisiyatif verdiğimizi düşünüyorum. Onlar da pozisyonlar yakaladılar ve sonunda maç 1-1’e geldi. Skor eşitlendikten sonra biz de yeni fırsatlar bulduk fakat bu pozisyonları değerlendiremedik. Bu, zaman zaman karşılaştığımız bir sorun. Böyle anlarda yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse buraya birçok zorlukla geldik. Özellikle hücum hattımızdaki oyuncularımızın sakatlıkları, maç sırasında yapmak istediğimiz değişiklikler konusunda elimizi zorladı. Ayrıca, saha şartları gerçekten çok kötüydü. Bu zeminin Süper Lig standartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum. İki takım için de oyunu oldukça zorlaştırdı. Eğer saha şartları daha iyi olsaydı, iki takım da çok daha kaliteli bir oyun sergileyebilirdi. Bu durumun Süper Lig adına bir utanç olduğunu söylemek zorundayım. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz” ifadesini kullandı.

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