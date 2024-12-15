İlkem Yapı Tarsus Spor-Botaş: 83-81
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Uğur Akyıldız, Çağatay Taşkın, Gündoğan Ali BalabanİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 15, Heal 11, Büşra Akgün 9, Alleyne 27, Hurt 17, Ecem Erk 4, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa BOTAŞ: Cuic 26, Işık Su Güven, Dantas 15, Cave 21, Allen 14, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 1'İNCİ PERİYOT: 25-21DEVRE: 40-363'ÜNCÜ PERİYOT: 65-51Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Botaş'ı 83-81 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Uğur Akyıldız, Çağatay Taşkın, Gündoğan Ali Balaban
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 15, Heal 11, Büşra Akgün 9, Alleyne 27, Hurt 17, Ecem Erk 4, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa
BOTAŞ: Cuic 26, Işık Su Güven, Dantas 15, Cave 21, Allen 14, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya
1’İNCİ PERİYOT: 25-21
DEVRE: 40-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12’nci haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Botaş’ı 83-81 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ekip 4’üncü galibiyetini elde ederken, konuk Botaş 7’nci kez parkeden mağlup ayrıldı.
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