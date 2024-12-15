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        İlkem Yapı Tarsus Spor-Botaş: 83-81

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Uğur Akyıldız, Çağatay Taşkın, Gündoğan Ali BalabanİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 15, Heal 11, Büşra Akgün 9, Alleyne 27, Hurt 17, Ecem Erk 4, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa BOTAŞ: Cuic 26, Işık Su Güven, Dantas 15, Cave 21, Allen 14, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 1'İNCİ PERİYOT: 25-21DEVRE: 40-363'ÜNCÜ PERİYOT: 65-51Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Botaş'ı 83-81 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:16 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:20
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        İlkem Yapı Tarsus Spor-Botaş: 83-81
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Uğur Akyıldız, Çağatay Taşkın, Gündoğan Ali Balaban

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 15, Heal 11, Büşra Akgün 9, Alleyne 27, Hurt 17, Ecem Erk 4, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa

        BOTAŞ: Cuic 26, Işık Su Güven, Dantas 15, Cave 21, Allen 14, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya

        1’İNCİ PERİYOT: 25-21

        DEVRE: 40-36

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-51

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12’nci haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Botaş’ı 83-81 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ekip 4’üncü galibiyetini elde ederken, konuk Botaş 7’nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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