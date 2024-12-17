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        Başkan Seçer: Haciz uygulaması halka hizmet etmemizi engellemeyecek

        MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), belediyenin hesaplarına e-haciz uygulamasının halka hizmet vermelerini engellemeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:00
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        Başkan Seçer: Haciz uygulaması halka hizmet etmemizi engellemeyecek
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        MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), belediyenin hesaplarına e-haciz uygulamasının halka hizmet vermelerini engellemeyeceğini söyledi.

        SGK, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıklarıyla Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz işlemi uyguladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu tür çalışmaların, hizmetlerin engellenmesine yönelik olduğunu ve kimseye bir faydası olmayacağını belirterek, “Bunlar bizim hizmetlerimizi engellemeye yönelik hareketler. Bizim önümüze koyulacak engelleme amaçlı her taş bizim için bir hizmet köprüsüne dönüşüyor” dedi.

        ‘BU İŞLER BİZİ YILDIRAMAZ’

        Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin son derece güçlü bir mali yapıda ve mali disiplini olan bir belediye olduğunu söyleyen Seçer, “Bunlar siyasi hacizlerdir, ekonomik hacizler değildir. Düşünün ki bu belediyeyi yönetmeye başladığımızda her 100 birimlik gelire karşı 158 birimlik borcumuz vardı. Şu anda 100 birim gelirimize karşılık, 28 birim borcumuz var. Bu borcun hepsi SGK, vergi, banka borçları ya da piyasaya olan borçlar. Bizim hizmetlerimizde en küçük bir aksama olması söz konusu değil. Bu işler bizi yıldıramaz. Aslında 31 Mart'ta milletimiz, Cumhur İttifakı’nın adaylarının oy hesaplarına haciz getirdi. Şimdi onlar da intikamını bizim şirket hesaplarına haciz koyarak almaya çalışıyor” diye konuştu.

        ‘KENDİLERİNE ZARAR VERİYORLAR’

        Seçer, e-haciz uygulamasının SGK’ya borcu olan AK Parti’li veya MHP’li belediyelere de uygulanıp uygulanmadığını merak ettiğini belirterek şöyle dedi:

        “Bunların kimseye bir faydası yok. Aslında kendilerine zarar veriyorlar, kendi ayaklarına sopa vuruyorlar. Milletimiz her şeyi görüyor. Hizmetlerimiz devam edecek. En küçük bir aksama olmayacak. Bizim verilmeyecek, görülmeyecek bir hesabımız yoktur. Ödemeyecek de hiçbir borcumuz yoktur.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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