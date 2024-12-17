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        Kum köpek balıklarının koruma altına alınıp, bölgenin turizme kazandırılması için proje

        NESLİ tükenme tehlikesi altında bulunan kum köpek balıkları Mersin Körfezi'nde görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:10
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        Kum köpek balıklarının koruma altına alınıp, bölgenin turizme kazandırılması için proje
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        NESLİ tükenme tehlikesi altında bulunan kum köpek balıkları Mersin Körfezi’nde görüntülendi. Kum köpek balıklarının koruma altına alınması ve koruma sahasının ekoturizme kazandırılması için proje başlatıldı.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim görevlileri tarafından Mersin Körfezi’nde nesli tükenme tehlikesi altındaki kum köpek balıkları görüntülendi. Kum köpek balıkları ile birlikte yüzen bilim insanları, hem koruma altına alınması amacıyla proje başlattı. Proje kapsamında kum köpek balıklarının korunması ve koruma sahasının ekoturizme kazandırılması amaçlanıyor. MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin Körfezi'nin kum köpek balıkları için önemli bir üreme alanı olduğunu söyledi.

        'BURADA YAVRULAYIP, BURADA BÜYÜYORLAR'

        Kum köpek balıklarının tespitinin ardından TÜBİTAK projesi oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Deniz Ayas, "Proje kapsamında sualtı görsel teknikler yardımıyla kum köpek balıklarının hangi bölgelerde doğum yaptıklarını, hangi bölgelerde toplandıklarını, hangi bölgeleri yavru bakım alanı olarak kullandıklarına dair detaylı tespitler yaparak, Mersin Körfezi’nin kum köpek balıkları için dünya çapında önemli bir üreme merkezi konumunda olup olmadığını ortaya çıkartacağız. Tespitlerimize göre, kum köpek balıkları burada yavruluyorlar, yavruları burada büyüyor. Ayrıca belli bir boya geldikten sonra aile bireyleri gibi diğer denizlere göç ediyorlar. Bu bölgenin kum köpek balıkları için kritik önemini ortaya koyduğumuzda, buranın deniz koruma alanı olarak ilan edilmesi temelli bir proje çalışması olacak" dedi.

        'EKONOMİYE KATKI SUNACAK'

        Özellikle köpek balıklarının yoğun olduğu noktalarda dalış turizmi ağırlıklı ekoturizm faaliyetlerinin farklı ülkelerde gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ayas, "Bu çalışmanın sonucunda, kum köpek balıklarının toplanma alanlarının belirlenmesiyle biz bu faaliyetlerin yani buradaki popülasyonun aslında ekoturizm amaçlı dalış faaliyetleri için organize edilebileceğini değerlendiriyoruz. Özellikle Kızıldeniz bölgesi resif köpek balıkları için çok önemli dalış noktaları olarak öne çıkıyor. Ama kum köpek balıkları için yüzlerce bireyinin toplandığı dünya üzerinde çok az nokta var. Bunlardan birinin de Mersin Körfezi olduğunu düşünüyoruz. Daha önceki tespitlerimize göre, 'Carcharhinus plumbeus’ dediğimiz kum köpek balıklarından bir türe ait çok sayıda yeni doğan bireyin bu bölgede bulunduğunu, yavrulamak amacıyla çok sayıda dişi bireyin bu bölgede toplandığını tespit ettik. Özellikle yaz döneminde dişi grupların burada yavrulamalarını gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca dalış turizmi ciddi bir ekonomi oluşturuyor. Mersin, kum köpek balıkları için böyle bir merkez olabilir. Çalışmalarımız sonucunda gerek dalış turizmi, gerekse kum köpek balıklarının toplandıkları yerlerde uzmanlar tarafından indirilecek demir kafeslerle insanlara gösterilmesi sağlanabilir. Bu da ekonomiye önemli katkı sunacaktır" diye konuştu.

        'BÖLGE KORUMA ALANI İLAN EDİLMELİ'

        Kum köpek balıklarının Akdeniz ekosisteminde kritik rolleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayas şunları söyledi:

        "Kum köpek balıklarına yönelik tehditler sürüyor. Köpek balıkları çok önemli fonksiyonel rolleri olan, özellikle regülasyon görevi olan ve diğer türleri regüle eden türlerdir. O anlamıyla da Akdeniz ekosisteminde kritik rolleri var. Ve bu bölgede yaşayan köpek balıkları için en büyük tehditlerden birinin de aşırı avcılık faaliyet olduğunu görüyoruz. Özellikle Mersin’in doğu kesiminde yoğun şekilde parakete ve uzatma ağlarında bireylerin çıktığını görüyoruz. Bu anlamda da nesli kritik derecede tükenme noktasına gelmiş kum köpek balıklarının, bu bölgede korunması ya da bu bölgenin koruma alanı ilan edilmesi bu türün geleceği açısından önem arz ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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