Kılıçdaroğlu, Başkan Vahap Seçer'in kardeşinin cenazesine katıldı

Mersin’de bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören çiftçi Uğurcan Seçer, dün hayatını kaybetti. Seçer'in cenazesine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yakınlarının yanı sıra CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Uğurcan Seçer, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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