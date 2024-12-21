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        Kılıçdaroğlu, Başkan Vahap Seçer'in kardeşinin cenazesine katıldı

        MERSİN'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer (53) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:10
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        Kılıçdaroğlu, Başkan Vahap Seçer'in kardeşinin cenazesine katıldı
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        MERSİN’de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer (53) toprağa verildi. Cenazeye CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

        Mersin’de bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören çiftçi Uğurcan Seçer, dün hayatını kaybetti. Seçer'in cenazesine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yakınlarının yanı sıra CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Uğurcan Seçer, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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