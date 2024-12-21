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        Astsubay, eski nişanlısı hemşire Merve'yi öldürüp, intihar etti

        MERSİN'de, Hakkari'de görev yapan Astsubay Ertay Duru (30), Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire eski nişanlısı Merve Sağ'ı (30) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:47 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:50
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        Astsubay, eski nişanlısı hemşire Merve'yi öldürüp, intihar etti
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        MERSİN'de, Hakkari’de görev yapan Astsubay Ertay Duru (30), Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire eski nişanlısı Merve Sağ’ı (30) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari’de görev yapan Astsubay Ertay Duru, Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire olan, ayrıldığı nişanlısı Ayşe Merve Sağ’ın kullandığı otomobili, evinin olduğu yere kadar kendi otomobiliyle takip etti. Ertay Duru, eski nişanlısı Merve Sağ’ın park ettiği otomobiline binip, konuşmaya çalıştı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkarken Ertay Duru, otomobilden inmeye çalışan eski nişanlısını tabancayla vurdu. Ertay Duru, aynı tabancayla kendini de vururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Astsubay Ertay Duru ve hemşire Merve Sağ’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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