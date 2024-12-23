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        Mersin'deki rüşvet operasyonunda, aralarında gümrük müdürünün de olduğu 91 şüpheli tutuklandı

        MERSİN Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da bulunduğu 24'ü gümrük görevlisi, 67'si gümrük müşaviri olmak üzere 91 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:15
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        Mersin'deki rüşvet operasyonunda, aralarında gümrük müdürünün de olduğu 91 şüpheli tutuklandı
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        MERSİN Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da bulunduğu 24'ü gümrük görevlisi, 67'si gümrük müşaviri olmak üzere 91 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Gümrük İdaresi'nde görevliler tarafından iş sahiplerinden rüşvet alındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takip başlatıldı. 'Zincir' adlı verilen 10 aylık kapsamlı çalışma sonucunda; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halindeyse işin önemine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.

        YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 128 bin 500 lira, 40 bin 355 Amerikan doları, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye, 1 Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 371 fişek, 9 lüks marka saat, uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

        TOPLAMDA 91 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 122 şüpheliden 10’u dün ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 112’si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da bulunduğu 24'ü gümrük görevlisi, 67'si gümrük müşaviri olmak üzere toplam 91 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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