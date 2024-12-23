Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor - Adana Demirspor: 1-3

        STAT:Mersin HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Samet Çiçik, Murat Ergin GözütokHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Cemali Sertel (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:32 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor - Adana Demirspor: 1-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Samet Çiçik, Murat Ergin Gözütok

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 71 Massanga), Diack, Boutobba, Rui Pedro (Dk. 77 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezler (Dk. 59 Murat Uğur Eser) - Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Dk. 59 Bünyamin Balat), Ozan Demirbağ (Dk. 88 Yücel Gürol), Yusuf Barasi, Osman Kaynak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Aymbetov (Dk. 90+3 Shehu)

        KIRMIZI KART: Dk. 52 Cengiz Demir (Hatayspor)

        GOLLER: Dk. 26 Aboubakar (Hatayspor), Dk. 61 Semih Güler, Dk. 70 Ozan Demirbağ, 75 Aymbetov (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Calvo, Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam, Fernandes, Bamgboye (Hatayspor), Abdulsamet Burak, Aymbetov, Shehu, Burhan Ersoy (Adana Demirspor)

        SÜPER Lig'in 17’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

        2’nci dakikada Hatayspor’da Aboubakar’ın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro’nun vuruşunda kaleci Deniz ayaklarıyla gölü önledi.

        26’ncı dakikada Hatayspor’un golü geldi. Boutobba’nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aboubakar’ın kafasında kaleci Deniz topu çıkardı. Önüne düşen topu Aboubakar tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        31’inci dakikada Hatayspor’da Görkem Sağlam’ın ara pasına iyi hareketlenen Boutobba, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

        45+2’nci dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Hatayspor’lu Boutobba’nın içeriye çevirdiği pasa iyi hareketlenen Rui Pedro’nun vuruşunda top kaleci Deniz’in ellerinde kaldı.

        İlk yarı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

        61’nci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Adana Demirspor’lu Semih Güler yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        67’nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta rakip ceza alanına giren Hatayspor’lu Boutobba’nın uzak direğe şutunda kaleci Murat Uğur yatarak uzaklaştırdı.

        70’inci dakikada Adana Demirspor golü buldu. Sağdan yapılan orta ceza alanı dışına uzaklaştırıldı, topa gelişine sert vuran Ozan Demirbağ meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

        75’inci dakikada sağdan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan’ın pasıyla arka direkte topla buluşan Adana Demirspor’lu Aymbetov meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı: 1-3.

        88’inci dakikada sağdan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Hatayspor’lu Recep Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşma konuk ekip Adana Demirspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Trump'tan Grönland çağrısı
        Trump'tan Grönland çağrısı
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Mersin'de otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı
        Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Çiçek, toprağa veri...
        Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Çiçek, toprağa veri...
        Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilotun cenazesi, Mersin'de defnedildi
        Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilotun cenazesi, Mersin'de defnedildi
        Kağıthane'de 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' etkinliği
        Kağıthane'de 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' etkinliği