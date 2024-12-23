Hatayspor - Adana Demirspor: 1-3

26’ncı dakikada Hatayspor’un golü geldi. Boutobba’nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aboubakar’ın kafasında kaleci Deniz topu çıkardı. Önüne düşen topu Aboubakar tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

SÜPER Lig'in 17’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

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