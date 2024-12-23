Hatayspor - Adana Demirspor: 1-3
STAT:Mersin HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Samet Çiçik, Murat Ergin GözütokHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Cemali Sertel (Dk.
STAT:Mersin
HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Samet Çiçik, Murat Ergin Gözütok
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 71 Massanga), Diack, Boutobba, Rui Pedro (Dk. 77 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezler (Dk. 59 Murat Uğur Eser) - Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Dk. 59 Bünyamin Balat), Ozan Demirbağ (Dk. 88 Yücel Gürol), Yusuf Barasi, Osman Kaynak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Aymbetov (Dk. 90+3 Shehu)
KIRMIZI KART: Dk. 52 Cengiz Demir (Hatayspor)
GOLLER: Dk. 26 Aboubakar (Hatayspor), Dk. 61 Semih Güler, Dk. 70 Ozan Demirbağ, 75 Aymbetov (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Calvo, Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam, Fernandes, Bamgboye (Hatayspor), Abdulsamet Burak, Aymbetov, Shehu, Burhan Ersoy (Adana Demirspor)
SÜPER Lig'in 17’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
2’nci dakikada Hatayspor’da Aboubakar’ın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro’nun vuruşunda kaleci Deniz ayaklarıyla gölü önledi.
26’ncı dakikada Hatayspor’un golü geldi. Boutobba’nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aboubakar’ın kafasında kaleci Deniz topu çıkardı. Önüne düşen topu Aboubakar tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
31’inci dakikada Hatayspor’da Görkem Sağlam’ın ara pasına iyi hareketlenen Boutobba, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.
45+2’nci dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Hatayspor’lu Boutobba’nın içeriye çevirdiği pasa iyi hareketlenen Rui Pedro’nun vuruşunda top kaleci Deniz’in ellerinde kaldı.
İlk yarı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
61’nci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Adana Demirspor’lu Semih Güler yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
67’nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta rakip ceza alanına giren Hatayspor’lu Boutobba’nın uzak direğe şutunda kaleci Murat Uğur yatarak uzaklaştırdı.
70’inci dakikada Adana Demirspor golü buldu. Sağdan yapılan orta ceza alanı dışına uzaklaştırıldı, topa gelişine sert vuran Ozan Demirbağ meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
75’inci dakikada sağdan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan’ın pasıyla arka direkte topla buluşan Adana Demirspor’lu Aymbetov meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı: 1-3.
88’inci dakikada sağdan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Hatayspor’lu Recep Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma konuk ekip Adana Demirspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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