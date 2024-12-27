'Yutma ve konuşma rehabilitasyonu ile hastalarda yaşam konforu arttırılabilir'
YUTMA ve konuşma rehabilitasyonu konularında bilgiler ve yeni tedavi yaklaşımlarını paylaşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.
YUTMA ve konuşma rehabilitasyonu konularında bilgiler ve yeni tedavi yaklaşımlarını paylaşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirzai, “Modern tıbbın olanaklarıyla geliştirilen rehabilitasyon teknikleri, özellikle nörolojik hastalıklar, kazalar, yaşlanma ve çeşitli diğer nedenlerle ortaya çıkan yutma ve konuşma bozuklukları yaşayan bireyler için büyük bir umut kaynağı olmaktadır. Baş ve boyun kanseri tedavisi sonrasında, özellikle cerrahi müdahaleler veya radyoterapi sonrası yutma sorunları görülebilir” dedi.
Yutma rehabilitasyonunun hastaların yaşam kalitesini artırmak için önemli olduğundan bahseden Romatem Move Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirzai, “Yutma bozuklukları, Parkinson hastalığı, inme (felç), multiple skleroz (MS) , ALS, kafa travmaları ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar, baş-boyun kanserleri, yaşa bağlı gelişen zorluklar gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Rehabilitasyon sürecinde uygulanan egzersizler, teknikler ve cihazlar sayesinde hastaların beslenme, sıvı alımı, akciğer enfenksiyonları önleme ve genel yaşam kaliteleri önemli ölçüde iyileştirilebilmektedir” diye konuştu.
‘İNME SONRASI YUTMA BOZUKLUKLARI YAYGIN BİR SORUNDUR’
Yutma terapisinin uygulama alanlarına değinen Doç. Dr. Şirzai, “Parkinson hastaları, yutma güçlükleri ve tükürük birikimi ile karşılaşabilirler. Rehabilitasyon, kasların koordinasyonunu sağlamak ve yutma işlevini güçlendirmek amacıyla uygulanan çeşitli egzersizleri içerir. İnme sonrası yutma bozuklukları yaygın bir sorundur. Yutma rehabilitasyonu, bu hastaların yeniden güvenli bir şekilde beslenmelerine ve sıvı alımını sağlamalarına yardımcı olur. Multiple skleroz ve baş ve boyun kanseri tedavisi sonrasında, özellikle cerrahi müdahaleler veya radyoterapi sonrası yutma sorunları görülebilir. Bu durumda uygulanan terapi yöntemleri, hastaların beslenme alışkanlıklarını güvenli bir şekilde sürdürebilmelerini sağlar” dedi.
‘KONUŞMA BOZUKLUKLARI YAŞA BAĞLI OLARAK GELİŞEBİLİR’
Konuşma rehabilitasyonunun, yalnızca bireylerin kelimeleri doğru telaffuz etmelerini sağlamakla kalmadığını belirten Doç. Dr. Şirzai, aynı zamanda sosyal yaşamlarını yeniden kazanabilmelerine de katkı sağladığını söyledi. Konuşma bozuklukları, çeşitli nörolojik hastalıklar, ses telleri problemleri, kafa travmaları ve yaşa bağlı olarak gelişebileceğini anlatan Doç. Dr. Şirzai, bu bozuklukların tedavisinde kişiye özel terapi yöntemlerinin oldukça etkili olduğunu ifade etti.
KONUŞMA REHABİLİTASYONUNDA KULLANILAN YÖNTEMLER
Konuşma rehabilitasyonunda kullanılan yöntemleri belirten Doç. Dr. Şirzai, sözlerini şöyle tamamladı:
“Afazi (Dil Bozukluğu), inme sonrası ortaya çıkan afazi, konuşma ve dil anlama zorlukları yaratabilir. Bireylerin dil becerilerini yeniden kazanmalarını sağlayan özel konuşma terapileri uygulanır.
Dizartri (Konuşma Kaslarını Kontrol Edememe), nörolojik hastalıklar sonucu gelişen dizartri, kas kontrolü eksikliği nedeniyle konuşma bozukluklarına yol açar. Bu durumdaki bireylerin ses kontrolünü ve doğru artikülasyonu yeniden öğrenebilmeleri için kapsamlı bir tedavi planı öneriyor.
Ses terapisi, ses telleri problemleri, aşırı bağırma, yanlış ses kullanımı veya cerrahi müdahaleler sonrası ortaya çıkabilir. Ses terapisi, ses tellerinin doğru şekilde kullanılmasını sağlayarak sesin kalitesini iyileştirir.”
‘HER BİREYİN TEDAVİ SÜRECİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR’
Tedavi sürecinde bireyin duygusal durumu, psikolojik desteği ve rehabilitasyon sürecine uyumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Şirzai, “Her bireyin tedavi sürecinin özelleştirilmesi gerekiyor, yutma ve konuşma bozuklukları, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir etkisi de olan rahatsızlıklardır. Bu nedenle tedavi sürecinde bireyin duygusal durumu, psikolojik desteği ve rehabilitasyon sürecine uyumu göz önünde bulundurularak bir tedavi planı oluşturulmaktadır. Sonuç olarak, yutma ve konuşma rehabilitasyonu, sadece tıbbi tedavi değil, aynı zamanda bireylerin özgürce iletişim kurmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayan önemli bir alandır” dedi.
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