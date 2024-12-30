Mersin'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama

MERSİN'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla, ihtiyaç sahiplerine yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığı ve bu yolla vatandaşları mağdur ettiği tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler A.T., F.T., İ.T. ve A.B. yakalandı. Aramalarda 22 adet 3 milyon 50 bin TL değerinde senet, 26 boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile 15 bin TL nakit paraya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.T., F.T., İ.T. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.