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        Mersin'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama

        MERSİN'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:10
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        Mersin'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama
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        MERSİN'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla, ihtiyaç sahiplerine yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığı ve bu yolla vatandaşları mağdur ettiği tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler A.T., F.T., İ.T. ve A.B. yakalandı. Aramalarda 22 adet 3 milyon 50 bin TL değerinde senet, 26 boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ile 15 bin TL nakit paraya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.T., F.T., İ.T. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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