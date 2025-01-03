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        Cep telefonuyla kaydedilen cinayetin azmettiricisi kırmızı bültenle aranacak

        MERSİN'de iş insanı Hakan Turan'ın (34) sokakta öldürüldüğü anların cep telefonuyla kaydedilmesine yönelik davada 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan aranan firari sanık Okan Çeçe (32) hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:50
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        Cep telefonuyla kaydedilen cinayetin azmettiricisi kırmızı bültenle aranacak
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        MERSİN'de iş insanı Hakan Turan'ın (34) sokakta öldürüldüğü anların cep telefonuyla kaydedilmesine yönelik davada 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan aranan firari sanık Okan Çeçe (32) hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldı.

        Olay, geçen yıl 29 Ocak'ta, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkıp park halindeki otomobiline binmek için yürüyen Hakan Turan, İstanbul'dan kiralanan hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz (21) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Hasan Kayalı (23) da o anları videoya kaydetti. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binip olay yerinden kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yapılan araştırmalar sonucu; cinayeti azmettirenin, Hasan Kayalı'nın teyzesinin oğlu Okan Çeçe, aracı kiralayanın ise Batuhan A. (22) olduğu tespit edildi. Batuhan A. da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çeçe'ye ulaşılamadı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Tutuklu sanıklar Özgündüz ve Kayalı ile tutuksuz sanık Batuhan A. ve firari sanık Okan Çeçe hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık Batuhan A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık Çeçe'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Çeçe'nin 'Sıkacak biri var mı?' mesajını attığı teyzesinin oğlu Hasan Kayalı'nın, arkadaşı Berkant Özgündüz ile olayı gerçekleştirmek için Batuhan A. aracılığıyla araç kiraladıkları belirtildi. Söz konusu araçla Mersin'e gelen sanıkların, Hakan Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip yurt dışında olan olayın azmettiricisi Çeçe'ye gönderdikleri belirtildi.

        'ALAKAM YOK'

        Davanın ikinci duruşması, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Batuhan A. ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada söz verilen sanık Batuhan A., "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olayla ilgili hiçbir alakam yok. Arkadaşlarıma güvenerek aracı kiraladım" dedi.

        Tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, tahliyelerini talep etti.

        Duruşmada savunma yapan müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyada azmettirici olarak yer alan Okan Çeçe'nin kırmızı bültenle aranması için mahkemeye talepte bulundu. Talebi inceleyen mahkeme, firari Çeçe hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Berkant Özgündüz ile Hasan Kayalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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