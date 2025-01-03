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        Mersin'de SOLOTÜRK gösterisi

        TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümüne özel gösteri uçuşu, kentte yaşayanlardan ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:05
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        Mersin'de SOLOTÜRK gösterisi
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        TÜRK Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümüne özel gösteri uçuşu, kentte yaşayanlardan ilgi gördü.

        Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümüne özel SOLOTÜRK gösterisi yapıldı. Mersinliler, gösteri nedeniyle merkez Yenişehir ilçesi yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil kesiminde toplandı. Gösteri öncesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verirken, halk oyunları ekibi de folklor gösterisi yaptı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve ilçe belediye başkanlarının hazır olduğu gösteri sırasında SOLOTÜRK ekibi Akdeniz’in mavi gökyüzünde eşsiz bir gösteri yaptı. Mersinliler de Türk bayrakları sallayıp SOLOTÜRK pilotlarını selamladığı gösteri, yarım saat sürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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