Mersin'de SOLOTÜRK gösterisi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve ilçe belediye başkanlarının hazır olduğu gösteri sırasında SOLOTÜRK ekibi Akdeniz’in mavi gökyüzünde eşsiz bir gösteri yaptı. Mersinliler de Türk bayrakları sallayıp SOLOTÜRK pilotlarını selamladığı gösteri, yarım saat sürdü.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümüne özel SOLOTÜRK gösterisi yapıldı. Mersinliler, gösteri nedeniyle merkez Yenişehir ilçesi yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil kesiminde toplandı. Gösteri öncesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verirken, halk oyunları ekibi de folklor gösterisi yaptı.

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