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        Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde evde farelere karşı zehir bırakan Suriyeli aileden 4 yaşındaki Selem El Yusuf da 2 kardeşinin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:30
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        Fare zehrinden ölen kardeşlerin sayısı 3'e yükseldi
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde evde farelere karşı zehir bırakan Suriyeli aileden 4 yaşındaki Selem El Yusuf da 2 kardeşinin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Yusuf’un anne ve babasıyla 3 kardeşinin tedavileri sürüyor.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilevler Mahallesi 4312 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Memun El Yusuf (35) ve eşi Haza Duho (29) ile 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından aile, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı. Çocuklardan Ömer ve Rana El Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Ahid (9), İlaf (7), Selem El Yusuf ve Selam Duho (1) da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polisin hastanede ifadesine başvurduğu, sağlık durumu iyi olan Haza Duho, olaydan bir süre önce evlerinin çeşitli bölgelerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf da evde fareler olduğu için bir süre önce zehir dökmek zorunda kaldıklarını anlattı. Eve sevk edilen AFAD, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yaptı. Alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

        ANKARA'DAKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

        ersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem El Yusuf ve Selam Duho’nun, dün akşam ileri tedavileri için Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevklerine karar verdi. Çocuklardan Selem El Yusuf, yolda hayatını kaybetti. Diğer kardeşler ise tedaviye alındı.

        Ölen 3 çocuğun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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