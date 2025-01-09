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        Özgür Özel, Mersin'de (2)

        ESNAFIZİYARET ETTİBir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Mersin'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:15
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        Özgür Özel, Mersin'de (2)
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        ESNAFIZİYARET ETTİ

        Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Mersin'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Özel'i burada Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer karşıladı. Özel, belediye ziyaretinin ardından kent esnafına ziyarette bulundu. Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'ni gezen Özel'e Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, partisinin Mersin milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Girdiği bir kuyumcuda eline hesap makinesi alarak altın hesabı yapan Özel, "Tayyip Beyin en sevmediği görüntü. 'Özgür Özel, eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu gezip altın hesabı yapıyor' diyor. Tayyip Bey ilk geldiğinde asgari ücretle yaklaşık 7 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün asgari ücretle 4,4 çeyrek altın alınabiliyor. 7 çeyrek altından 4 çeyrek altına indirdi" dedi.

        Özel, ziyaretlerinde vatandaşlarla da sık sık sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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