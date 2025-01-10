Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı DEM Parti'li Sarıyıldız gözaltına alındı

MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı DEM Parti’li Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, 'Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna aykırılık’, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Ekipler, belediye binası çevresinde TOMA ve çevik kuvvet araçlarıyla önlem aldı.