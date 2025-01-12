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        '1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak toprağa verildi

        MERSİN'de '1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bucak (56) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:50
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        '1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak toprağa verildi
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        MERSİN’de '1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bucak (56) toprağa verildi.

        Kentte gördüğü kişilerden 1 lira istediği için çevresinde ve sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak bilinen zihinsel engelli 3 çocuk babası Mehmet Bucak, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bucak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Mehmet Bucak’ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sevenleri katıldı.

        Bucak, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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