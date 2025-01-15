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        Mersinli kadın astronomlar: Güçlüyüz, bilimde de varız

        MERSİN Büyükşehir Belediyesi Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde çalışan kadın astronomlar Yonca Karaca ve Merve Oylum, astronomluğun çocukluk hayalleri olduğunu belirterek, bu görevi yürütüyor olmanın da gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:06
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        Mersinli kadın astronomlar: Güçlüyüz, bilimde de varız
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        MERSİN Büyükşehir Belediyesi Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde çalışan kadın astronomlar Yonca Karaca ve Merve Oylum, astronomluğun çocukluk hayalleri olduğunu belirterek, bu görevi yürütüyor olmanın da gururunu yaşadıklarını söyledi. Yonca Karaca, "Kadınlar olarak güçlüyüz, her alanda olduğu gibi bilim alanında da varız" dedi.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Mersin'e kazandırılan Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde astronomlar Yonca Karaca ile Merve Oylum görev yaparken, planetaryumda astronomi ve uzay temalı film gösterimleri, uzay bilimleri ve teknolojileri alanında 100'e yakın farklı atölye çalışması, 'gece gözlem' ve 'güneş gözlem' etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Karaca ve Oylum, astronom olmanın çocukluk hayalleri olduğunu ve Mersin Büyükşehir bünyesinde bu görevi yürütmenin de gururunu yaşadıklarını söylüyor.

        Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden mezun olup, halen doktora çalışmaları yapan Yonca Karaca, astronominin bir uzay bilimi olduğunu, uzaydaki bütün gök cisimlerini araştırıp, onlar hakkında bilgi elde eden bir bilim dalı olduğunu belirterek, "Araştırmayı çok seven bir insanım ve çocukluktan beri de çok seviyordum. Uzay, aslında her çocuğun olduğu gibi çocukken benim de hayalimdi. Bir gün uzaya gideceğimin ve o yıldızlara dokunacağımın hayaliyle bugünlere kadar geldim ve üniversite tercihlerimde de bu bölümü tercih etmeyi uygun buldum” dedi.

        GURUR KAYNAĞI

        Astronomi okurken sınıflarındaki kadın oranının erkeklere göre daha az olduğunu belirten Karaca, "İstatistiklere baktığımız zaman kadın bilim insanı ve kadın astronom sayısı daha az. Üniversite ortamında da kadınlar olarak daha azdık. Bunun sebebi geçmişten gelen ön yargılar ve bilimde kadının geri planda tutulması olabilir. Geçmişteki bu ön yargılar günümüzde artık büyük oranda azalmış durumda. Bunun da en önemli nedenlerinden biri de aslında belediye gibi bir kurumun böyle bir iş koluna iş imkanı sağlaması. Biz 2 kadın astronom olarak burada çalışıyoruz ve bu çalıştığımız ortamda da çok mutluyuz. Bize bu iş kolunda güvenip, bu sorumluluğu vermeleri büyük gurur kaynağı. Kadınlar olarak güçlüyüz, her alanda olduğu gibi bilim alanında da varız. Buraya gelen öğrencilere de biz, 'Siz de yapabilirsiniz' algısı kazandırmaya çalışıyoruz ve bunu yapmaktan da mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.

        Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden mezun Merve Oylum ise "Bu ilk görev yerimde bu şekilde, bu olanakların sağlanması beni ilk başladığım zamanlarda çok heyecanlandırmıştı. Hala aynı heyecanla ve üzerine ekleyerek devam ediyoruz. İlk geldiğimde gözlem etkinlikleriyle başlamıştık, ardından atölyelerimiz açıldı ve bu şekilde üzerine ekleyerek gittiğimiz güzel bir yolculuk" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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